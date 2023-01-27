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По Израилю выпустили ракеты из сектора Газа

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Израиль, Пятница 27 января 2023 01:02
По Израилю выпустили ракеты из сектора Газа Фото: Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 27 января, Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Армии обороны Израиля.

В полночь на юге страны была объявлена воздушная тревога. После стало известно, что из сектора Газа по Израилю были выпущены две ракеты - обе были сбиты силами ПВО.

Напомним, что истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Также Израиль атаковал ракетами обширную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.

До этого Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии , недалеко от Абу-Камала. В ней, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия.

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Израиль Сектор Газа
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