По Израилю выпустили ракеты из сектора Газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Армии обороны Израиля.

В полночь на юге страны была объявлена воздушная тревога. После стало известно, что из сектора Газа по Израилю были выпущены две ракеты - обе были сбиты силами ПВО.

Напомним, что истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Также Израиль атаковал ракетами обширную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.

До этого Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии , недалеко от Абу-Камала. В ней, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия.

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