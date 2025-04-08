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Ізраїлю не слід розраховувати на зниження імпортних мит США

Вівторок 08 квітня 2025 06:16
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Ізраїлю не слід розраховувати на зниження імпортних мит США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати, ймовірно, не будуть знижувати митні тарифи для Ізраїлю, адже ця країна отримує найбільше допомоги з-поміж інших країн.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ну, ми говоримо про абсолютно нову торгівлю - можливо, ні, можливо, ні. Не забувайте, що ми багато допомагаємо Ізраїлю. Ви знаєте, ми даємо Ізраїлю 4 мільярди доларів на рік. Це дуже багато. Вітаю, до речі. Це дуже добре. Але ми даємо Ізраїлю мільярди доларів на рік. Мільярди. Це один із найвищих показників серед усіх ... ми даємо гроші багатьом країнам", - сказав президент під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті.

Заява Трампа з'явилася після того, як раніше в Овальному кабінеті Нетаньягу заявив, що його країна "дуже швидко" ліквідує торговий дефіцит і торгові бар'єри зі США.

Митна війна Трампа

Нагадаємо, минулого тижня Трамп оголосив про введення 17% мита на імпорт товарів з Ізраїлю в рамках свого масштабного запровадження мит для багатьох країн світу.

Водночас, глава Білого дому не виключив укладання індивідуальних угод з окремими країнами про зниження митних ставок.

У Мінфіні повідомили про близько 70 країн, готових вести переговори зі США щодо зменшення тарифів.

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