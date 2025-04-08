Израилю не следует рассчитывать на снижение импортных пошлин США

Соединенные Штаты, вероятно, не будут снижать таможенные тарифы для Израиля, ведь эта страна получает больше всего помощи среди других стран.

"Ну, мы говорим о совершенно новой торговле - возможно, нет, возможно, нет. Не забывайте, что мы много помогаем Израилю. Вы знаете, мы даем Израилю 4 миллиарда долларов в год. Это очень много. Поздравляю, кстати. Это очень хорошо. Но мы даем Израилю миллиарды долларов в год. Миллиарды. Это один из самых высоких показателей среди всех ... мы даем деньги многим странам", - сказал президент во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Овальном кабинете.

Заявление Трампа появилось после того, как ранее в Овальном кабинете Нетаньяху заявил, что его страна "очень быстро" ликвидирует торговый дефицит и торговые барьеры с США.