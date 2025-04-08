Израилю не следует рассчитывать на снижение импортных пошлин США
Соединенные Штаты, вероятно, не будут снижать таможенные тарифы для Израиля, ведь эта страна получает больше всего помощи среди других стран.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Ну, мы говорим о совершенно новой торговле - возможно, нет, возможно, нет. Не забывайте, что мы много помогаем Израилю. Вы знаете, мы даем Израилю 4 миллиарда долларов в год. Это очень много. Поздравляю, кстати. Это очень хорошо. Но мы даем Израилю миллиарды долларов в год. Миллиарды. Это один из самых высоких показателей среди всех ... мы даем деньги многим странам", - сказал президент во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Овальном кабинете.
Заявление Трампа появилось после того, как ранее в Овальном кабинете Нетаньяху заявил, что его страна "очень быстро" ликвидирует торговый дефицит и торговые барьеры с США.
Таможенная война Трампа
Напомним, на прошлой неделе Трамп объявил о введении 17% пошлины на импорт товаров из Израиля в рамках своего масштабного введения пошлин для многих стран мира.
В то же время, глава Белого дома не исключил заключения индивидуальных соглашений с отдельными странами о снижении таможенных ставок.
В Минфине сообщили об около 70 странах, готовых вести переговоры с США по уменьшению тарифов.
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