До Ізраїлю прибула експертна делегація місії Frida Ukraine та фонду Superhumans

За його словами, мета поїздки - знайомство з найкращими світовими практиками в галузі реабілітації та ургентної медицини, які впроваджуватимуть в Україні.

У рамках співпраці українських лікарів колег приймали провідні клініки Ізраїлю. На найближчий рік заплановано навчальні майстер-класи, які стосуються тем реабілітології, боротьби з посттравмою, отоларингології та інших аспектів, особливо актуальних для медицини країни, що воює.

Також керівники проектів Роман Гольдман та Ольга Руднєва зустрілися з генеральним директором Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ронен Леві, обговоривши подальшу співпрацю у гуманітарній сфері та підтримку народу України.