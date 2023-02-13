RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Израиль прибыла экспертная делегация миссии Frida Ukraine и фонда Superhumans

Фото: совместная экспертная делегация Frida Ukraine и фонда Superhumans (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Израиль прибыла совместная экспертная делегация миссии Frida Ukraine и фонда Superhumans, патронируемого первой леди Еленой Зеленской и поддерживаемого Минздравом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя миссии Frida Ukraine Романа Гольдмана.

По его словам, цель поездки - знакомство с лучшими мировыми практиками в области реабилитации и ургентной медицины, которые будут внедрять в Украине.

В рамках сотрудничества украинских врачей, коллег принимали ведущие клиники Израиля. На ближайший год запланированы обучающие мастер-классы, которые касаются тем реабилиталогии, борьбы с посттравмой, отоларингологии и прочих аспектов, особенно актуальных для медицины воюющей страны.

Также руководители проектов Роман Гольдман и Ольга Руднева встретились с генеральным директором Министерства иностранных дел Израиля Ронен Леви, обсудив дальнейшее сотрудничество в гуманитарной сфере и поддержку народа Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что медицинская миссия "Фрида" посетила Бахмут Донецкой области. Врачи-волонтеры оказали помощь жителям города, которые с начала войны почти не покидали бомбоубежища.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль