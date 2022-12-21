До Бахмуту приїхала медична місія "Фріда"

До Бахмута Донецької області прибула медична місія "Фріда". Лікарі-волонтери надають допомогу жителям міста, які з початку війни майже не залишали бомбосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ідеолога проекту Романа Гольдмана.

Кілька тисяч людей, у тому числі діти, люди похилого віку та інваліди отримали медичну допомогу, медикаменти, а також можливість евакуюватися з міста.

Роман Гольдман (фото: прес-служба проекту)

Нагадаємо, "Фріда" - українсько-ізраїльська місія, яка надає медичну допомогу у найнебезпечніших регіонах України. Поки що це єдина лікарська волонтерська організація, яка активно діє у Бахмуті.