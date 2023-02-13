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До Ізраїлю прибула експертна делегація місії Frida Ukraine та фонду Superhumans

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Понеділок 13 лютого 2023 12:42
До Ізраїлю прибула експертна делегація місії Frida Ukraine та фонду Superhumans Фото: спільна експертна делегація Frida Ukraine та фонду Superhumans (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Ізраїль прибула спільна експертна делегація місії Frida Ukraine та фонду Superhumans, який патронується першою леді Оленою Зеленською та підтримується МОЗ України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівника місії Frida Ukraine Романа Гольдмана.

За його словами, мета поїздки - знайомство з найкращими світовими практиками в галузі реабілітації та ургентної медицини, які впроваджуватимуть в Україні.

У рамках співпраці українських лікарів колег приймали провідні клініки Ізраїлю. На найближчий рік заплановано навчальні майстер-класи, які стосуються тем реабілітології, боротьби з посттравмою, отоларингології та інших аспектів, особливо актуальних для медицини країни, що воює.

Також керівники проектів Роман Гольдман та Ольга Руднєва зустрілися з генеральним директором Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ронен Леві, обговоривши подальшу співпрацю у гуманітарній сфері та підтримку народу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що медична місія "Фріда" відвідала Бахмут Донецької області. Лікарі-волонтери надали допомогу мешканцям міста, які з початку війни майже не залишали бомбосховища.

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