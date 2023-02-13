В Израиль прибыла экспертная делегация миссии Frida Ukraine и фонда Superhumans

В Израиль прибыла совместная экспертная делегация миссии Frida Ukraine и фонда Superhumans, патронируемого первой леди Еленой Зеленской и поддерживаемого Минздравом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя миссии Frida Ukraine Романа Гольдмана.

По его словам, цель поездки - знакомство с лучшими мировыми практиками в области реабилитации и ургентной медицины, которые будут внедрять в Украине.

В рамках сотрудничества украинских врачей, коллег принимали ведущие клиники Израиля. На ближайший год запланированы обучающие мастер-классы, которые касаются тем реабилиталогии, борьбы с посттравмой, отоларингологии и прочих аспектов, особенно актуальных для медицины воюющей страны.

Также руководители проектов Роман Гольдман и Ольга Руднева встретились с генеральным директором Министерства иностранных дел Израиля Ронен Леви, обсудив дальнейшее сотрудничество в гуманитарной сфере и поддержку народа Украины.