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В Израиль прибыла экспертная делегация миссии Frida Ukraine и фонда Superhumans

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Понедельник 13 февраля 2023 12:42
В Израиль прибыла экспертная делегация миссии Frida Ukraine и фонда Superhumans Фото: совместная экспертная делегация Frida Ukraine и фонда Superhumans (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Израиль прибыла совместная экспертная делегация миссии Frida Ukraine и фонда Superhumans, патронируемого первой леди Еленой Зеленской и поддерживаемого Минздравом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя миссии Frida Ukraine Романа Гольдмана.

По его словам, цель поездки - знакомство с лучшими мировыми практиками в области реабилитации и ургентной медицины, которые будут внедрять в Украине.

В рамках сотрудничества украинских врачей, коллег принимали ведущие клиники Израиля. На ближайший год запланированы обучающие мастер-классы, которые касаются тем реабилиталогии, борьбы с посттравмой, отоларингологии и прочих аспектов, особенно актуальных для медицины воюющей страны.

Также руководители проектов Роман Гольдман и Ольга Руднева встретились с генеральным директором Министерства иностранных дел Израиля Ронен Леви, обсудив дальнейшее сотрудничество в гуманитарной сфере и поддержку народа Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что медицинская миссия "Фрида" посетила Бахмут Донецкой области. Врачи-волонтеры оказали помощь жителям города, которые с начала войны почти не покидали бомбоубежища.

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