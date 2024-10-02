По Ізраїлю за кілька годин випустили понад 100 ракет з території Лівану, - ЦАХАЛ

Ізраїль сьогодні, 2 жовтня, атакували з території Лівану. Усього за кілька годин було випущено понад 100 ракет.
Про це заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За інформацією військових, у проміжку з 17:45 до 17:47 по Західній Галілеї було випущено близько 70 ракет, вони вдарили по відкритій місцевості.
Вже о 19:25 по тому ж району було випущено близько 30 ракет, і всі вони знову впали на відкритій місцевості.
При цьому о 18:41 з території Лівану дві ракети було випущено по селищу Авівім.
За даними медиків, одна людина отримала незначні осколкові поранення під час обстрілу Західної Галілеї. Інших повідомлень щодо постраждалих немає.
Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Лівану - його війська перетнули кордон. Ціллю такої операції є об'єкти інфраструктури "Хезболла".
Як пояснював міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, його країна хоче повернути додому мешканців північної частини Ізраїлю, вони були змушені виїхати звідти через постійні обстріли.
У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна ізраїльський журналіст, головний редактор "Кращого радіо" Цві Зільбер розповів, що це лише офіційно задекларована мета. Насправді Ізраїль хоче, щоб ця "ліванська війна" стала останньою.
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