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Операція проти "Хезболли" у Лівані: ізраїльський журналіст назвав цілі

Вівторок 01 жовтня 2024 19:17
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Операція проти "Хезболли" у Лівані: ізраїльський журналіст назвав цілі Ілюстративне фото: Ізраїль за допомогою операції в Лівані хоче досягти кількох цілей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко, Дмитро Олійник

Ізраїль за допомогою наземної операції проти "Хезболли" в Лівані хоче досягти кількох цілей. Одна з них - зробити так, щоб ця "ліванська війна" стала останньою.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив ізраїльський журналіст, головний редактор "Лучшего радио" Цві Зільбер.

Цві Зільбер називає поточну операцію Ізраїлю проти "Хезболли" третьою ліванською війною. Він звернув увагу, що вона почалася рівно 18 років після завершення Другої ліванської війни.

На думку журналіста, повернення мешканців півночі Ізраїлю до своїх будинків - лише офіційно задекларована мета.

"Справжня мета Третьої ліванської війни полягає в тому, щоб це була остання ліванська війна. Щоб не було четвертої. Тому що Ізраїлю з Ліваном абсолютно нема чого ділити, у нас немає територіальних суперечок", - додав Цві Зільбер.

Він наголосив, що для виконання такої мети необхідно повністю розгромити "Хезболлу".

"Що, я думаю, ми вже зробили", - вважає журналіст.

Він нагадав, що ізраїльські військові експерти ще два тижні тому розповідали про "гігантську загрозу" з боку "Хезболли", оскільки має 120-150 тисяч ракет. Таке озброєння можуть використовувати для ударів по цивільній інфраструктурі Ізраїлю.

Але врешті-решт угруповання обезголовлено, ракетні арсенали підірвані, шляхи постачання зброї перекриті і вищий командний склад знищено.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, Ізраїль після ретельної підготовки ввів свої війська на територію Лівану.

Армія оборони Ізраїлю планує атакувати інфраструктурні об'єкти "Хезболли", що знаходяться біля кордону та загрожують мирним жителям.

Всі деталі операції - у матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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