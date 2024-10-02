По Израилю за несколько часов выпустили более 100 ракет с территории Ливана, - ЦАХАЛ

Израиль сегодня, 2 октября, атаковали с территории Ливана. Всего за несколько часов было выпущено более 100 ракет.
Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По информации военных, в промежутке с 17:45 до 17:47 по Западной Галилее было выпущено около 70 ракет, они ударили по открытой местности.
Уже в 19:25 по тому же району было выпущено около 30 ракет, и все они снова упали на открытой местности.
При этом в 18:41 с территории Ливана две ракеты было выпущено по поселку Авивим.
По данным медиков, один человек получил незначительные осколочные ранения во время обстрела Западной Галилеи. Других сообщений о пострадавших нет.
Напомним, вчера, 1 октября, Израиль начал наземную операцию на территории Ливана - его войска пересекли границу. Целью такой операции являются объекты инфраструктуры "Хезболлы".
Как объяснял министр обороны Израиля Йоав Галант, его страна хочет вернуть домой жителей северной части Израиля, они были вынуждены уехать оттуда из-за постоянных обстрелов.
В комментарии YouTube-каналу РБК-Украина израильский журналист, главный редактор "Лучшего радио" Цви Зильбер рассказал, что это всего лишь официально задекларированная цель. На самом деле Израиль хочет, чтобы эта "ливанская война" стала последней.
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