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Ізраїль зазнав обстрілу з боку сектору Гази

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Ізраїль, Четвер 23 лютого 2023 08:08
Ізраїль зазнав обстрілу з боку сектору Гази Фото: Ізраїль зазнав обстрілу з боку сектору Газа (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ізраїль зазнав обстрілу з сектора Гази в ніч проти четверга, 23 лютого. По його території було випущено 6 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що 5 ракет було перехоплено системою протиповітряної оборони, ще одна впала на нежитлову територію.

Минулої доби ізраїльські військові провели операцію в Наблусі на Західному березі річки Йордан. Було затримано представників радикальних палестинських угруповань, причетних до атак на Західному березі.

Нагадаємо, у грудні винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Також Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат у сирійській провінції Хомс. Внаслідок удару двоє військових загинули, ще троє отримали поранення.

До цього Ізраїль завдав авіаудару по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік Абу-Камала. У ньому, мабуть, була контрабанда іранської зброї.

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