Ізраїльський посол про допомогу Україні: її набагато більше, ніж відомо

Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії і це відбувається у більшому масштабі, ніж відомо громадськості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла Ізраїлю в Німеччині Рона Просора в інтев'ю WAZ .

"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них – іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні", - заявив посол.

При цьому, за словами Просора, його країна допомагає Києву, "але за лаштунками та значно більше, ніж відомо".

Нагадаємо, раніше відбулася розмова між главами міністерств закордонних справ України та Ізраїлю - Дмитром Кулебою та Елі Коеном. Під час розмови ізраїльський міністр повідомив, що його країна збільшить допомогу Україні у гуманітарній та інших сферах.

Як відомо, Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології сповіщення про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення про ворожі ракети та дрони.

Варто зазначити, що від початку повномасштабної війни Ізраїль категорично відмовляється постачати військову допомогу Києву, незважаючи на постійні заклики українського керівництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.