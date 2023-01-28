Израильский посол о помощи Украине: ее гораздо больше, чем известно

Дипломат призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает Израиль в вопросе военной помощи Украине.

При этом, по словам Просора, его страна помогает Киеву, "но за кулисами и горозадо больше, чем известно".

"У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украин", - заявил посол.

Второй причиной, по которой Израиль вынужден действовать тихо, Просор назвал наличие в РФ большой еврейской общины.