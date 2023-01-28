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Израильский посол о помощи Украине: ее гораздо больше, чем известно

Фото: посол Израиля в Германии Рон Просор (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Израиль поддерживает Украину в войне против России и этом происходит в большем масштабе, чем известно общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Израиля в Германи Рона Просора в интевью WAZ.

Дипломат призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает Израиль в вопросе военной помощи Украине.

При этом, по словам Просора, его страна помогает Киеву, "но за кулисами и горозадо больше, чем известно".

"У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украин", - заявил посол.

Второй причиной, по которой Израиль вынужден действовать тихо, Просор назвал наличие в РФ большой еврейской общины.

Напомним, ранее состоялся разговор между главами министерств иностранных дел Украины и Израиля - Дмитрием Кулебой и Эли Коэном. В ходе разговора израильский министр сообщил, что его страна увеличит помощь Украине в гуманитарной и других сферах.

Как известно, Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях о вражеских ракетах и дронах.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны Израиль категорически отказывается поставлять военную помощь Киеву, несмотря на постоянные призывы украинского руководства.

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