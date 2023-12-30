ua en ru
Сб, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїльські військові здійснили рейд на штаб-квартиру розвідки ХАМАС на півдні Гази

Субота 30 грудня 2023 15:22
UA EN RU
Ізраїльські військові здійснили рейд на штаб-квартиру розвідки ХАМАС на півдні Гази Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські війська просуваються на півдні Гази. При цьому вони здійснили рейд на штаб-квартиру розвідки ХАМАС у Хан-Юнісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Штаб-квартира відповідала за всю розвідувальну діяльність ХАМАСу в районі Хан-Юніса, повідомляє ЦАХАЛ, додаючи, що в тому самому комплексі розташований командний центр палестинського "Ісламського джихаду".

За словами представників ЦАХАЛу, військовослужбовці витягли з цих місць "дуже цінні" розвідувальні матеріали.

Тим часом військовослужбовці бригади "Гіваті" провели рейд по кількох об'єктах ХАМАС на півдні Гази, знищивши водночас бойовиків снайперським вогнем і обстрілом із танків.

Крім того, війська "Гіваті" завдали кілька авіаударів по бойовиках ХАМАСу в цьому районі, а також по інших об'єктах інфраструктури, що належать терористичному угрупованню.

Перед тим як війська заглибилися в Хан-Юніс, 98-та дивізія і ВПС ЦАХАЛу завдали близько 50 ударів по цілям у цьому районі, включно з тунелями та іншими об'єктами інфраструктури, які використовуються ХАМАСом для нападу на війська.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і громадянських людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Газа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес