Ізраїльські військові здійснили рейд на штаб-квартиру розвідки ХАМАС на півдні Гази

Ізраїльські війська просуваються на півдні Гази. При цьому вони здійснили рейд на штаб-квартиру розвідки ХАМАС у Хан-Юнісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Штаб-квартира відповідала за всю розвідувальну діяльність ХАМАСу в районі Хан-Юніса, повідомляє ЦАХАЛ, додаючи, що в тому самому комплексі розташований командний центр палестинського "Ісламського джихаду".

За словами представників ЦАХАЛу, військовослужбовці витягли з цих місць "дуже цінні" розвідувальні матеріали.

Тим часом військовослужбовці бригади "Гіваті" провели рейд по кількох об'єктах ХАМАС на півдні Гази, знищивши водночас бойовиків снайперським вогнем і обстрілом із танків.

Крім того, війська "Гіваті" завдали кілька авіаударів по бойовиках ХАМАСу в цьому районі, а також по інших об'єктах інфраструктури, що належать терористичному угрупованню.

Перед тим як війська заглибилися в Хан-Юніс, 98-та дивізія і ВПС ЦАХАЛу завдали близько 50 ударів по цілям у цьому районі, включно з тунелями та іншими об'єктами інфраструктури, які використовуються ХАМАСом для нападу на війська.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і громадянських людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Газа.

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