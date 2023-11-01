Ізраїльські військові підтвердили авіаудар по табору біженців у Секторі Газа

За словами представника ЦАХАЛу Річарда Гехта, ціллю ізраїльської авіаційної атаки був командир бойовиків Ібрагім Біарі, який винний у вбивствах багатьох ізраїльтян, та переховувався серед цивільних у Газі.

Загибель людей у таборі біженців, окрім ХАМАСівця, внаслідок авіаудару офіцер назвав "трагедією війни".

Також представник ізраїльської армії знову закликав цивільних у Секторі Газа евакуюватись на південь анклаву.

У ЦАХАЛ додали, що внаслідок удару також було ліквідовано кількох інших членів ХАМАСу.

Ізраїльська правозахисна організація B'tselem засудила дії ЦАХАЛ у Секторі Газа після удару по табору, передає ВВС.

Як заявив генеральний директор Товариства Червоного Півмісяця Палестини, в результаті атаки по Джабалії загинули 25 мирних жителів.

Реакція Вашингтону

На ситуацію відреагували зі Сполучених Штатів. Спікер Пентагону Пет Райдер заявив, що ізраїльські військові "не навмисне атакують мирних жителів, на відміну від ХАМАС".

Додамо, що представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав загибель людей внаслідок удару по табору трагедією.

Раніше повідомлялося, що 31 жовтня ізраїльські військові завдали авіаудару по Сектору Газа та знищили командира батальйону ХАМАСу "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі. Він причетний до атаки 7 жовтня.

Наземна операція ізраїльської армії

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.