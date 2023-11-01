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Израильские военные подтвердили авиаудар по лагерю беженцев в Секторе Газа

Иллюстративное фото: в ЦАХАЛ вісказались об авиаударе по лагерю беженцев в Газе (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Израиля подтвердили, что их истребители нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в Секторе Газа, что привело к гибели высокопоставленного командира ХАМАС и к разрушению подземной инфраструктуры боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам представителя ЦАХАЛа Ричарда Гехта, целью израильской авиационной атаки был командир боевиков Ибрагим Биари, который виновен в убийствах многих израильтян, и скрывался среди гражданских в Газе.

Гибель людей в лагере беженцев помимо ХАМАСовца в результате авиаудара офицер назвал "трагедией войны".

Также представитель израильской армии снова призвал гражданских в Секторе Газа эвакуироваться на юг анклава.

В ЦАХАЛ добавили, что вследствие удара также были ликвидированы несколько других членов ХАМАСа.

Израильская правозащитная организация B'tselem осудила действия ЦАХАЛ в Секторе Газа после удара по лагерю, передает BBC

Как заявил генеральный директор Общества Красного Полумесяца Палестины, в результате атаки по Джабалии погибли 25 мирных жителей. 

Реакция Вашингтона

На ситуацию отреагировали с Соединенных Штатах. Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что израильские военные "не намеренно атакуют мирных жителей, в отличие от ХАМАСа".

Добавим, что представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби назвал гибель людей в результате удара по лагерю трагедией. 

Ранее сообщалось, что 31 октября израильские военные нанесли авиаудар по Сектору Газа и уничтожили командира батальона ХАМАСа "Центральная Джабалия" Ибрагима Биари. Он причастен к атаке 7 октября.

Наземная операция израильской армии

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

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ХАМАСИзраильСектор Газа