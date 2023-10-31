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Ізраїль ліквідував ватажка ХАМАСу, який стояв за атакою 7 жовтня

Вівторок 31 жовтня 2023 21:02
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Ізраїль ліквідував ватажка ХАМАСу, який стояв за атакою 7 жовтня Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Ізраїль завдав авіаудару по Сектору Газа і знищив командира батальйону ХАМАСу "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі. Він причетний до атаки 7 жовтня.

Про це заявила Армія оборони Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Військові заявили, що внаслідок удару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАСу, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.

За даними ЦАХАЛу, Біарі був одним із командирів ХАМАСу, відповідальних за те, що 7 жовтня члени елітного підрозділу "Нухби" направили членів терористичного угруповання на вторгнення в Ізраїль.

У ЦАХАЛі заявляють, що авіаудар у Джабалії був частиною "широкомасштабного удару" по бойовиках ХАМАС та інфраструктурі, що належить батальйону "Центральна Джабалія".

Що ще відомо про атаку Ізраїлю

За даними ЦАХАЛу, батальйон "Центральна Джабалія" взяв під свій контроль кілька цивільних будівель у цьому районі.

"Удар завдав шкоди командуванню і контролю ХАМАСу в цьому районі, а також його здатності спрямовувати воєнні дії проти солдатів ЦАХАЛу, які діють на всій території сектору Газа", - йдеться в заяві армії.

У ній йдеться, що підземна інфраструктура терористів, вбудована під будівлями, що використовуються терористами, також звалилася після удару. У ЦАХАЛі заявляють, що вони також повторюють свій заклик до жителів цього району перебратися на південь заради своєї безпеки.

Оновлено 21:26

Армія оборони Ізраїлю опублікувала фотографію вбитого бойовика Біарі.

Ізраїль ліквідував ватажка ХАМАСу, який стояв за атакою 7 жовтня

Фото: Бойовик (twitter.com/idfonline)

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

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