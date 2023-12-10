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Ізраїльські військові ліквідували нового командира одного із батальйонів ХАМАС

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські військові ліквідували нового командира батальйону "Шеджайя" ХАМАСу Емада Крікае. Попередній командир батальйону ХАМАС також був убитий ЦАХАЛом раніше під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЦАХАЛу Telegram.

Військові зазначили, що з 2019 року Крікае обіймав посаду заступника командира батальйону "Шеджаія" ХАМАС. Раніше він відповідав за підготовку з протитанкових ракет у бригаді міста Газа.

Крікае також брав участь в обстрілі протитанковими ракетами і терористичних рейдах, проведених на ізраїльській території.

Після того як під час війни було знищено командира батальйону "Шеджаія" ХАМАСу, Крікае тимчасово обійняв посаду командира батальйону, після чого його також убив ЦАХАЛ.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, проте вирішили продовжити його ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У Цахалі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.

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ХАМАССектор ГазаІзраїль