RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израильские военные ликвидировали нового командира одного из батальонов ХАМАС

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильские военные ликвидировали нового командира батальона "Шеджайя" ХАМАСа Эмада Крикаэ. Предыдущий командир батальона ХАМАС также был убит ЦАХАЛом ранее в ходе войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЦАХАЛа в Telegram.

Военные отметили, что с 2019 года Крикаэ занимал должность заместителя командира батальона "Шеджаия" ХАМАС. Ранее он отвечал за подготовку по противотанковым ракетам в бригаде города Газа.

Крикаэ также участвовал в обстрелах противотанковыми ракетами и террористических рейдах, проводимых на израильской территории.

После того как в ходе войны был уничтожен командир батальона "Шеджаия" ХАМАСа, Крикаэ временно занял пост командира батальона, после чего также был убит ЦАХАЛом.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАССектор ГазаИзраиль