ua en ru
Чт, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїльські військові діють у Газі та оточують її з кількох сторін, - ЦАХАЛ

Четвер 02 листопада 2023 16:57
UA EN RU
Ізраїльські військові діють у Газі та оточують її з кількох сторін, - ЦАХАЛ Фото: ізраїльські військові діють у Газі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Солдати Армії оборони Ізраїлю вже ведуть бої з бойовиками ХАМАС у місті Газа. Вони оточують населений пункт з кількох сторін.

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми просунулися ще на один важливий етап війни. Сили знаходяться в самому серці північної частини Гази, діють у місті Газа, оточують його, поглиблюють (наземний наступ - ред.) та досягають успіхів", - розповів Халеві.

Він уточнив, що військові ведуть ближні бої у складних міських умовах, це потребує професіоналізму.

"Сухопутні війська діють спільно з точною розвідкою, вогнем з повітря та моря. Така взаємодія робить бій набагато ефективнішим", - уточнив генерал-лейтенант.

Він уточнив, що станом на сьогодні під час наземної операції загинули 18 ізраїльських солдатів.

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали своє вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Тель-Авів оголосив операцію проти бойовиків. У її рамках минулого тижня ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон були введені війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Палестина Сектор Газа
NEWS
Комендантська година в Україні: які правила діють та яке покарання готують порушникам
Комендантська година в Україні: які правила діють та яке покарання готують порушникам
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше