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Израильские военные действуют в Газе и окружают ее с нескольких сторон, - ЦАХАЛ

Четверг 02 ноября 2023 16:57
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Израильские военные действуют в Газе и окружают ее с нескольких сторон, - ЦАХАЛ Фото: израильские военные действуют в Газе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Солдаты Армии обороны Израиля уже ведут бои с боевиками ХАМАС в городе Газа. Они окружают населенный пункт с нескольких сторон.

Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы продвинулись еще на один важный этап войны. Силы находятся в самом сердце северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют (наземное наступление - ред.) и добиваются успехов", - рассказал Халеви.

Он уточнил, что военные ведут ближние бои в сложных городских условиях, это требует профессионализма.

"Сухопутные войска действуют совместно с точной разведкой, огнем с воздуха и моря. Такое взаимодействие делает бой гораздо более эффективным", - уточнил генерал-лейтенант.

Он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день в ходе наземной операции погибли 18 израильских солдат.

Наземная операция Израиля

Напомним, в начале октября боевики ХАМАС начали свое вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей.

В ответ Тель-Авив объявил операцию против боевиков. В ее рамках на прошлой неделе ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

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ХАМАС Израиль Палестина Сектор Газа
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