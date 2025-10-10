Ізраїльські війська залишаться в Газі, доки ХАМАС не роззброїться, - Нетаньяху

Нетаньяху виступив із заявою про війська після набуття чинності угоди про припинення вогню, яка почала діяти опівдні за місцевим часом.

Чиновник підтвердив, що ізраїльські війська залишатимуться в Газі, щоб підтримувати тиск на ХАМАС, доки угруповання не роззброїться.

На якому етапі мирний план по Газі

Зараз ізраїльська армія проводить передислокацію до лінії початкового відведення, визначеної в угоді про припинення вогню.

Як пише видання з посиланням на слова Нетаньяху, Ізраїль в Газі "стискає ХАМАС з усіх боків у підготовці до наступних етапів плану". Ізраїльський прем'єр має на увазі другу фазу мирного плану США, представленого нещодавно американським лідером Дональдом Трампом.

Цей етап передбачає роззброєння ХАМАС і його відхід від управління сектором Газа, який має бути демілітаризований.

"Якщо це можна буде досягти мирним шляхом - добре. Якщо ні - буде досягнуто силою", - заявив Нетаньяху.

Водночас ХАМАС повинен повернути всіх ізраїльських заручників протягом 72 годин.

Глава уряду Ізраїлю зазначив, що всі заручники повернуться впродовж найближчих днів.