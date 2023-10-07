Ізраїльські війська увійшли до всіх міст біля Сектору Газа. Йде зачистка

Армія оборони Ізраїлю зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа, які сьогодні захоплювали бойовики ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зокрема, на брифінгу речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі підтвердив загибель ізраїльських солдатів у боях з терористами. На півдні продовжуються бойові дії в 22 осередках, у тому числі в Беєрі та Офакімі, звідки були повідомлення про заручників.

Кількість заручників та вбитих солдатів не повідомляється.

За його словами, війська досягли всіх міст на кордоні із Сектором Газа та працюють над зачисткою кожного з них. До самого кордону перекидаються чотири дивізії, які приєднаються до 31-го батальйону.