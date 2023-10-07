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Израильские войска вошли во все города возле Сектора Газа. Идет зачистка

Фото: Армия обороны вернулась в израильские города (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Армия обороны Израиля зашла во все города на границе с Сектором Газа, которые сегодня захватывали боевики ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В частности, на брифинге спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил гибель израильских солдат в боях с террористами. На юге продолжаются боевые действия в 22 очагах, в том числе в Беери и Офакиме, откуда были сообщения о заложниках.

Число заложников и убитых солдат не сообщается.

По его словам, войска достигли всех городов на границе с Сектором Газа и работают над зачисткой каждого из них. К самой границе перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к 31-му батальону.

Напомним, ранее сообщалось, что Бразилия созывает Совбез ООН из-за нападения террористов на Израиль.

Отметим, атака продолжалась с утра 7 октября. Террористы ударили тысячами ракет, а также несколько сотен боевиков преодолели стены и напали на израильские города. Число жертв и пострадавших с обеих сторон оценивается сотнями.

Детальнее - в онлайне РБК-Украина.

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