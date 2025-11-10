Ізраїльські поселенці побили журналістів Reuters на Західному березі: їх госпіталізували
Ізраїльські поселенці напали на палестинських селян, активістів та журналістів Reuters під час збору оливок на окупованому Західному березі. НП трапилась неподалік палестинського села Бейта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Район, що лежить на південь від міста Наблус, протягом останніх років був осередком нападів поселенців, кількість яких зросла після початку війни в Газі два роки тому. Цього року атаки активізувалися під час жнив оливок, що почалися у жовтні.
За словами активіста Джонатана Поллака, до нападу були залучені близько 50 поселенців у масках, які безжально били журналістку Reuters Ранін Савафта і всіх, хто намагався її захистити.
Серед постраждалих були Ранін Савафта та її охоронець Грант Боуден, які отримали травми від нападників, що кидали каміння та били палицями і кийками. Обидва представники медіа носили шоломи та захисні жилети з позначкою Press, проте камери журналістки були зруйновані. Їх госпіталізували у Наблус для медичного огляду.
ЦАХАЛ прокоментувала інцидент
Ізраїльська армія заявила, що направила солдатів на місце після повідомлень про конфлікт, проте свідки стверджують, що під час нападу військових там не було. У пресслужбі ЦАХАЛ додали, що засуджують будь-які акти насильства і продовжать підтримувати безпеку в регіоні.
За даними ООН, у жовтні ізраїльські поселенці здійснили щонайменше 264 напади на палестинців на Західному березі - це найвищий показник з 2006 року. Правозахисники зазначають, що більшість таких інцидентів не розслідуються і винні майже ніколи не притягуються до відповідальності.
Нагадаємо, нещодавно на Донбасі росіяни вбили французького журналіста Антоні Лаллікана. Трагедія сталась на початку жовтня - поблизу Дружківки в Донецькій області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув французький журналіст та фотограф Антоні Лаллікан.
Париж взявся розслідувати "воєнний злочин". Сам президент Франції Еммануель Макрон засудив вбивство Антоні Лаллікана і заявив, що той став "жертвою атаки російського безпілотника".