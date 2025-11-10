ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Ізраїльські поселенці побили журналістів Reuters на Західному березі: їх госпіталізували

Понеділок 10 листопада 2025 03:57
UA EN RU
Ізраїльські поселенці побили журналістів Reuters на Західному березі: їх госпіталізували Ілюстративне фото: більшість подібних інцидентів не розслідуються (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ізраїльські поселенці напали на палестинських селян, активістів та журналістів Reuters під час збору оливок на окупованому Західному березі. НП трапилась неподалік палестинського села Бейта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Район, що лежить на південь від міста Наблус, протягом останніх років був осередком нападів поселенців, кількість яких зросла після початку війни в Газі два роки тому. Цього року атаки активізувалися під час жнив оливок, що почалися у жовтні.

За словами активіста Джонатана Поллака, до нападу були залучені близько 50 поселенців у масках, які безжально били журналістку Reuters Ранін Савафта і всіх, хто намагався її захистити.

Серед постраждалих були Ранін Савафта та її охоронець Грант Боуден, які отримали травми від нападників, що кидали каміння та били палицями і кийками. Обидва представники медіа носили шоломи та захисні жилети з позначкою Press, проте камери журналістки були зруйновані. Їх госпіталізували у Наблус для медичного огляду.

ЦАХАЛ прокоментувала інцидент

Ізраїльська армія заявила, що направила солдатів на місце після повідомлень про конфлікт, проте свідки стверджують, що під час нападу військових там не було. У пресслужбі ЦАХАЛ додали, що засуджують будь-які акти насильства і продовжать підтримувати безпеку в регіоні.

За даними ООН, у жовтні ізраїльські поселенці здійснили щонайменше 264 напади на палестинців на Західному березі - це найвищий показник з 2006 року. Правозахисники зазначають, що більшість таких інцидентів не розслідуються і винні майже ніколи не притягуються до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі росіяни вбили французького журналіста Антоні Лаллікана. Трагедія сталась на початку жовтня - поблизу Дружківки в Донецькій області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув французький журналіст та фотограф Антоні Лаллікан.

Париж взявся розслідувати "воєнний злочин". Сам президент Франції Еммануель Макрон засудив вбивство Антоні Лаллікана і заявив, що той став "жертвою атаки російського безпілотника".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Палестина
Новини
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України