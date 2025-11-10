Ізраїльські поселенці побили журналістів Reuters на Західному березі: їх госпіталізували

Ізраїльські поселенці напали на палестинських селян, активістів та журналістів Reuters під час збору оливок на окупованому Західному березі. НП трапилась неподалік палестинського села Бейта.

Район, що лежить на південь від міста Наблус, протягом останніх років був осередком нападів поселенців, кількість яких зросла після початку війни в Газі два роки тому. Цього року атаки активізувалися під час жнив оливок, що почалися у жовтні.

За словами активіста Джонатана Поллака, до нападу були залучені близько 50 поселенців у масках, які безжально били журналістку Reuters Ранін Савафта і всіх, хто намагався її захистити.

Серед постраждалих були Ранін Савафта та її охоронець Грант Боуден, які отримали травми від нападників, що кидали каміння та били палицями і кийками. Обидва представники медіа носили шоломи та захисні жилети з позначкою Press, проте камери журналістки були зруйновані. Їх госпіталізували у Наблус для медичного огляду.

ЦАХАЛ прокоментувала інцидент

Ізраїльська армія заявила, що направила солдатів на місце після повідомлень про конфлікт, проте свідки стверджують, що під час нападу військових там не було. У пресслужбі ЦАХАЛ додали, що засуджують будь-які акти насильства і продовжать підтримувати безпеку в регіоні.

За даними ООН, у жовтні ізраїльські поселенці здійснили щонайменше 264 напади на палестинців на Західному березі - це найвищий показник з 2006 року. Правозахисники зазначають, що більшість таких інцидентів не розслідуються і винні майже ніколи не притягуються до відповідальності.