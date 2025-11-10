Израильские поселенцы избили журналистов Reuters на Западном берегу: их госпитализировали
Израильские поселенцы напали на палестинских крестьян, активистов и журналистов Reuters во время сбора оливок на оккупированном Западном берегу. ЧП произошло неподалеку от палестинского села Бейта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Район, лежащий к югу от города Наблус, в последние годы был очагом нападений поселенцев, количество которых возросло после начала войны в Газе два года назад. В этом году атаки активизировались во время жатвы оливок, начавшейся в октябре.
По словам активиста Джонатана Поллака, к нападению были привлечены около 50 поселенцев в масках, которые безжалостно избивали журналистку Reuters Ранин Савафта и всех, кто пытался ее защитить.
Среди пострадавших были Ранин Савафта и ее охранник Грант Боуден, которые получили травмы от нападавших, что бросали камни и били палками и дубинками. Оба представителя медиа носили шлемы и защитные жилеты с пометкой Press, однако камеры журналистки были разрушены. Их госпитализировали в Наблус для медицинского осмотра.
ЦАХАЛ прокомментировала инцидент
Израильская армия заявила, что направила солдат на место после сообщений о конфликте, однако свидетели утверждают, что во время нападения военных там не было. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что осуждают любые акты насилия и продолжат поддерживать безопасность в регионе.
По данным ООН, в октябре израильские поселенцы совершили по меньшей мере 264 нападения на палестинцев на Западном берегу - это самый высокий показатель с 2006 года. Правозащитники отмечают, что большинство таких инцидентов не расследуются и виновные почти никогда не привлекаются к ответственности.
