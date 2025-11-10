ua en ru
Израильские поселенцы избили журналистов Reuters на Западном берегу: их госпитализировали

Понедельник 10 ноября 2025 03:57
UA EN RU
Израильские поселенцы избили журналистов Reuters на Западном берегу: их госпитализировали Иллюстративное фото: большинство подобных инцидентов не расследуются (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Израильские поселенцы напали на палестинских крестьян, активистов и журналистов Reuters во время сбора оливок на оккупированном Западном берегу. ЧП произошло неподалеку от палестинского села Бейта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Район, лежащий к югу от города Наблус, в последние годы был очагом нападений поселенцев, количество которых возросло после начала войны в Газе два года назад. В этом году атаки активизировались во время жатвы оливок, начавшейся в октябре.

По словам активиста Джонатана Поллака, к нападению были привлечены около 50 поселенцев в масках, которые безжалостно избивали журналистку Reuters Ранин Савафта и всех, кто пытался ее защитить.

Среди пострадавших были Ранин Савафта и ее охранник Грант Боуден, которые получили травмы от нападавших, что бросали камни и били палками и дубинками. Оба представителя медиа носили шлемы и защитные жилеты с пометкой Press, однако камеры журналистки были разрушены. Их госпитализировали в Наблус для медицинского осмотра.

ЦАХАЛ прокомментировала инцидент

Израильская армия заявила, что направила солдат на место после сообщений о конфликте, однако свидетели утверждают, что во время нападения военных там не было. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что осуждают любые акты насилия и продолжат поддерживать безопасность в регионе.

По данным ООН, в октябре израильские поселенцы совершили по меньшей мере 264 нападения на палестинцев на Западном берегу - это самый высокий показатель с 2006 года. Правозащитники отмечают, что большинство таких инцидентов не расследуются и виновные почти никогда не привлекаются к ответственности.

Напомним, недавно на Донбассе россияне убили французского журналиста Антони Лалликана. Трагедия произошла в начале октября - вблизи Дружковки в Донецкой области в результате атаки российского FPV-дрона погиб французский журналист и фотограф Антони Лалликан.

Париж взялся расследовать "военное преступление". Сам президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство Антони Лалликана и заявил, что тот стал "жертвой атаки российского беспилотника".

