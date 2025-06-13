ua en ru
Пт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізраїль міг ліквідувати голову армії Ірану та високопоставлених вчених-ядерників

Єрусалим, П'ятниця 13 червня 2025 05:04
UA EN RU
Ізраїль міг ліквідувати голову армії Ірану та високопоставлених вчених-ядерників Фото: Ізраїль ліквідував керівництво армії Ірану (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль в рамках операції міг ліквідувати командувача армії Ірану Мохаммада Багері. Також могли загинути високопоставлені вчені-ядерники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

Як зазначає видання з посилання на джерела в службах безпеки Ізраїлю, "зростає ймовірність" того, що внаслідок ізраїльської атаки загинули начальник штабу іранської армії, інші члени генерального штабу та старші вчені-ядерники.

Також іранські ЗМІ повідомляють про загибель командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану Хоссейна Саламі.

Оновлено о 5:30

Офіційне іранське інформаційне агентство IRNA спростувало повідомлення ЗМІ про вбивство головнокомандувача збройних сил Ірану генерала Мохаммада Багері.

Іран заявляє, що він нібито перебуває у воєнному командному центрі та не постраждав.

Ізраїль атакував Іран

В ніч на 13 червня армія Ізраїлю атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану. Під ударом були Тегеран та інші міста Ірану.

В США заявили, що не мають стосунку до операції, яка отримала назву "Левиний народ".

Проте Ізраїль відразу підготувався до відповіді Тегерану. У країні запровадили надзвичайний стан, скасували заходу, закрили школи і підприємства.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. ЦАХАЛ також повідомив, що це лише перший етап операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран
NEWS
На базі Грузинського легіону сталася диверсія, загинув боєць: що відомо
На базі Грузинського легіону сталася диверсія, загинув боєць: що відомо
DAILY
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова