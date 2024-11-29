Ізраїльська авіація завдала ударів по Лівану, в "Хезболлі" відреагували звинуваченнями

Військово-повітряні сили Ізраїлю вдарили по об'єкту на півдні Лівану, що використовувався "Хезболлою" для зберігання ракет середньої дальності. Атака сталася після того, як сторони звинуватили одна одну в порушенні укладеного напередодні перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю й агентство Reuters.
Ізраїльські військові у четвер відкрили вогонь по так званих "підозрілих особах", які прибули на автомобілях до кількох районів у південній зоні. За даними ЦАХАЛ, такі дії були порушенням перемир'я зі збройним угрупуванням "Хезболла", що набуло чинності в середу, 27 листопада.
Авіаудар, нанесений Ізраїлем у четвер, став першим з моменту набуття чинності перемир'я в середу вранці. Ліванські джерела з безпеки і телеканал "Аль-Джадід" повідомили, що це сталося поблизу Байсарії, на північ від річки Літані.
Депутат від "Хезболли" Хасан Фадлалла, у свою чергу, звинуватив Ізраїль в порушенні угоди.
"Ізраїльський ворог нападає на тих, хто повертається до прикордонних сіл", - сказав Фадлалла журналістам, додавши, що "сьогодні є порушення з боку Ізраїлю, навіть у такій формі".
Армія Лівану також звинуватила Ізраїль в порушенні режиму припинення вогню кілька разів у середу та четвер.
Раніше державні ЗМІ та джерела в органах безпеки Лівану повідомили, що ізраїльські танки обстріляли п'ять населених пунктів та кілька сільськогосподарських полів на півдні Лівану. За їхніми даними, були поранені щонайменше дві людини.
Всі райони розташовані в межах 2 кілометрів від "блакитної лінії", що демаркує кордон між Ліваном та Ізраїлем, у зоні, яку ізраїльські військові оголосили забороненою зоною вздовж кордону, навіть після досягнення домовленості.
Ізраїльські військові зазначили, що виявили кілька підозрілих дій, які становлять загрозу і порушують умови угоди про припинення вогню.
"Будь-яке відхилення від цієї угоди буде припинятися вогнем", - заявив начальник Генштабу ЦАХАЛ Герці Га-Леві.
Агентство Reuters припустило, що описані інциденти пов'язані з тим, що ліванські сім'ї, які вимушено покинули свої будинки біля південного кордону, намагаються повернутися для перевірки свого майна. Однак ізраїльські війська надалі лишаються на території Лівану в містах уздовж кордону та реагують на появу цих людей.
Крім того, репортери агентства чули, як над окремими районами південного Лівану пролітали розвідувальні безпілотники.
У четвер ізраїльські військові відновили комендантську годину, що обмежує пересування жителів південного Лівану на південь від річки Літані з 17:00 (1500 за Гринвічем) до 7:00 ранку.
За останні місяці загострилися бойові дії та повітряні атаки між Армією оборони Ізраїлю та ліванським угрупованням "Хезболла". З початку жовтня ізраїльська армія почала наступальну операцію на півдні Лівану, щоб відтіснити бойовиків від кордону з Ізраїлем.
27 листопада між Ізраїлем та "Хезболлою" запрацював режим припинення вогню. Угоди було досягнуто за посередництва США і Франції.
Згідно з домовленістю, Ізраїль повинен упродовж 60 днів вивести свої війська з території Лівану. Натомість терористи "Хезболли" мають піти з південних районів Лівану, що має гарантувати неможливість їхнього повернення. Жодна зі сторін не має права розпочинати наступальні операції.
Також за угодою, несанкціоновані військові об'єкти на південь від річки Літані мають бути демонтовані, однак в ній не вказується про військові об'єкти на північ від річки.
У четвер прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав військовим бути готовими до інтенсивних бойових дій у разі порушення режиму припинення вогню.
Незадовго до початку перемир'я, ізраїльська авіація вдарила по підземних заводах "Хезболли", де виготовлялися високоточні ракети.
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