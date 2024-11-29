Израильская авиация нанесла удары по Ливану, в "Хезболле" ответили обвинениями

Военно-воздушные силы Израиля ударили по объекту на юге Ливана, который использовался "Хезболлой" для хранения ракет средней дальности. Атака произошла после того, как стороны обвинили друг друга в нарушении заключенного накануне перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля и агентство Reuters.
Израильские военные в четверг открыли огонь по так называемым "подозрительным лицам", которые прибыли на автомобилях в несколько районов в южной зоне. По данным ЦАХАЛ, такие действия были нарушением перемирия с вооруженной группировкой "Хезболла", которое вступило в силу в среду, 27 ноября.
Авиаудар, нанесенный Израилем в четверг, стал первым с момента вступления в силу перемирия в среду утром. Ливанские источники по безопасности и телеканал "Аль-Джадид" сообщили, что это произошло вблизи Байсарии, к северу от реки Литани.
Депутат от "Хезболлы" Хасан Фадлалла, в свою очередь, обвинил Израиль в нарушении соглашения.
"Израильский враг нападает на тех, кто возвращается в приграничные деревни", - сказал Фадлалла журналистам, добавив, что "сегодня есть нарушения со стороны Израиля, даже в такой форме".
Армия Ливана также обвинила Израиль в нарушении режима прекращения огня несколько раз в среду и четверг.
Ранее государственные СМИ и источники в органах безопасности Ливана сообщили, что израильские танки обстреляли пять населенных пунктов и несколько сельскохозяйственных полей на юге Ливана. По их данным, были ранены по меньшей мере два человека.
Все районы расположены в пределах 2 километров от "голубой линии", демаркирующей границу между Ливаном и Израилем, в зоне, которую израильские военные объявили запретной зоной вдоль границы, даже после достижения договоренности.
Израильские военные отметили, что обнаружили несколько подозрительных действий, которые представляют угрозу и нарушают условия соглашения о прекращении огня.
"Любое отклонение от этого соглашения будет пресекаться огнем", - заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви.
Агентство Reuters предположило, что описанные инциденты связаны с тем, что ливанские семьи, вынужденно покинувшие свои дома у южной границы, пытаются вернуться для проверки своего имущества. Однако израильские войска в дальнейшем остаются на территории Ливана в городах вдоль границы и реагируют на появление этих людей.
Кроме того, репортеры агентства слышали, как над отдельными районами южного Ливана пролетали разведывательные беспилотники.
В четверг израильские военные возобновили комендантский час, ограничивающий передвижение жителей южного Ливана к югу от реки Литани с 17:00 (1500 по Гринвичу) до 7:00 утра.
За последние месяцы обострились боевые действия и воздушные атаки между Армией обороны Израиля и ливанской группировкой "Хезболла". С начала октября израильская армия начала наступательную операцию на юге Ливана, чтобы оттеснить боевиков от границы с Израилем.
27 ноября между Израилем и "Хезболлой" заработал режим прекращения огня. Соглашение было достигнуто при посредничестве США и Франции.
Согласно договоренности, Израиль должен в течение 60 дней вывести свои войска с территории Ливана. Взамен террористы "Хезболлы" должны уйти из южных районов Ливана, что должно гарантировать невозможность их возвращения. Ни одна из сторон не имеет права начинать наступательные операции.
Также по соглашению, несанкционированные военные объекты к югу от реки Литани должны быть демонтированы, однако в нем не указывается о военных объектах к северу от реки.
В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным быть готовыми к интенсивным боевым действиям в случае нарушения режима прекращения огня.
Незадолго до начала перемирия, израильская авиация ударила по подземным заводам "Хезболлы", где изготавливались высокоточные ракеты.
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