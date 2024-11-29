Израильская авиация нанесла удары по Ливану, в "Хезболле" ответили обвинениями

Израильские военные в четверг открыли огонь по так называемым "подозрительным лицам", которые прибыли на автомобилях в несколько районов в южной зоне. По данным ЦАХАЛ, такие действия были нарушением перемирия с вооруженной группировкой "Хезболла", которое вступило в силу в среду, 27 ноября.

Авиаудар, нанесенный Израилем в четверг, стал первым с момента вступления в силу перемирия в среду утром. Ливанские источники по безопасности и телеканал "Аль-Джадид" сообщили, что это произошло вблизи Байсарии, к северу от реки Литани.

Депутат от "Хезболлы" Хасан Фадлалла, в свою очередь, обвинил Израиль в нарушении соглашения.

"Израильский враг нападает на тех, кто возвращается в приграничные деревни", - сказал Фадлалла журналистам, добавив, что "сегодня есть нарушения со стороны Израиля, даже в такой форме".

Армия Ливана также обвинила Израиль в нарушении режима прекращения огня несколько раз в среду и четверг.

Ранее государственные СМИ и источники в органах безопасности Ливана сообщили, что израильские танки обстреляли пять населенных пунктов и несколько сельскохозяйственных полей на юге Ливана. По их данным, были ранены по меньшей мере два человека.

Все районы расположены в пределах 2 километров от "голубой линии", демаркирующей границу между Ливаном и Израилем, в зоне, которую израильские военные объявили запретной зоной вдоль границы, даже после достижения договоренности.

Израильские военные отметили, что обнаружили несколько подозрительных действий, которые представляют угрозу и нарушают условия соглашения о прекращении огня.

"Любое отклонение от этого соглашения будет пресекаться огнем", - заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви.

Агентство Reuters предположило, что описанные инциденты связаны с тем, что ливанские семьи, вынужденно покинувшие свои дома у южной границы, пытаются вернуться для проверки своего имущества. Однако израильские войска в дальнейшем остаются на территории Ливана в городах вдоль границы и реагируют на появление этих людей.

Кроме того, репортеры агентства слышали, как над отдельными районами южного Ливана пролетали разведывательные беспилотники.

В четверг израильские военные возобновили комендантский час, ограничивающий передвижение жителей южного Ливана к югу от реки Литани с 17:00 (1500 по Гринвичу) до 7:00 утра.