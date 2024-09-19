Ізраїльська авіація вдарила по оперативниках "Хезболли" на півдні Лівану

Зазначається, що удари було завдано по району Джеббайн на півдні Лівану. Окремі авіаудари були завдані по ракетній установці та іншим будівлям, які використовували терористи у Халті, Кафр-Кілі, Одайсе та Чамі.

Ізраїльська армія оприлюднив кадри ударів.

Крім того, за даними ЦАХАЛу, ввечері у середу в районі гори Хермон були випущені близько 10 ракет, які вразили відкриті території.

Впродовж 18 вересня з Лівану по північних районах Ізраїлю випустили понад 40 ракет.