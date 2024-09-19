Израильская авиация ударила по оперативникам "Хезболлы" на юге Ливана

Отмечается, что удары были нанесены по району Джеббайн на юге Ливана. Отдельные авиаудары были нанесены по ракетной установке и другим зданиям, которые использовали террористы в Халте, Кафр-Кили, Одайсе и Чами.

Израильская армия обнародовал кадры ударов.

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, вечером в среду в районе горы Хермон было выпущено около 10 ракет, которые поразили открытые территории.

В течение 18 сентября из Ливана по северным районам Израиля выпустили более 40 ракет.