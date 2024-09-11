Ізраїль уразив завод з виробництва зброї і командний центр "Хезболли" у Лівані (відео)

Ізраїльські військові завдали ударів по військових об'єктах угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. Були атаковані, зокрема, завод з виробництва зброї та командний центр бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїль ( ЦАХАЛ ).

У заяві ізраїльського військового відомства зазначається, що 10 вересня після оголошення ввечері тривоги в районі Верхньої Галілеї (північ країни) було зафіксовано проникнення повітряних цілей на територію Ізраїлю з Лівану. Працювали сили та засоби ППО.

"Деякі цілі були перехоплені. У районі, прилеглому до Аміада, виявлено впали цілі", - розповіли в ЦАХАЛ та додали, що дані про можливих постраждалих не поступали.

Також вказується, що ізраїльські сили "на основі даних розвідки завдали удару по заводу з виробництва зброї "Хезболли" в районі Джоуайя на півдні Лівану".

Крім того, передали в ЦАХАЛ, було завдано ударів по військовому командному центру "Хезболли" поряд з військовими структурами в районах Набайт, Мансурі та Кфаркела, також розташованих на півдні Лівану.

Армія оборони Ізраїлю також повідомила про ураження 10 вересня "осередку терористів, які виходили з військової структури в районі Хула на півдні Лівану".

У ЦАХАЛ оприлюднили відео ударів по цілях "Хезболли" в районах Хула, Набайт та Мансурі у Лівані.

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Обстріли з боку Лівану й удари Ізраїлю

Нагадаємо, між Ізраїлем та Ліваном, де діє підтримуване Іраном ісламістське угруповання "Хезболла", обстріли відбуваються не рідко. Проте нині удари суттєво почастішали, й загострення відбувається на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

Як повідомлялося, 27 липня "Хезболла" завдала удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі, і внаслідок обстрілу загинули понад 10 дітей, ще понад 30 осіб були поранені.

Ізраїль заявив, що атака "Хезболли" не залишиться без відповіді, та попередив Ліван про війну, яка може бути "руйнівною".

Нагадаємо також, 20 серпня ізраїльська армія вдарила по складах ліванського угруповання в долині Бекаа. А нещодавно війська Ізраїлю вдарили по об'єктах "Хезболли" в районах Марун ель-Рас і Айта аш-Шаб на півдні Лівану.

А 25 серпня бойовики "Хезболла" з Лівану обстріляли Ізраїль сотнями ракет і безпілотників. ЦАХАЛ відповів на атаку ударами по об'єктах "Хезболли" в Лівані.

На початку вересня у ЦАХАЛ заявили, що Ізраїль після обстрілу з боку Лівану вдарив по пускових установках "Хезболли".