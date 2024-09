Ізраїль уразив завод з виробництва зброї і командний центр "Хезболли" у Лівані (відео)

У заяві ізраїльського військового відомства зазначається, що 10 вересня після оголошення ввечері тривоги в районі Верхньої Галілеї (північ країни) було зафіксовано проникнення повітряних цілей на територію Ізраїлю з Лівану. Працювали сили та засоби ППО.

"Деякі цілі були перехоплені. У районі, прилеглому до Аміада, виявлено впали цілі", - розповіли в ЦАХАЛ та додали, що дані про можливих постраждалих не поступали.

Також вказується, що ізраїльські сили "на основі даних розвідки завдали удару по заводу з виробництва зброї "Хезболли" в районі Джоуайя на півдні Лівану".

Крім того, передали в ЦАХАЛ, було завдано ударів по військовому командному центру "Хезболли" поряд з військовими структурами в районах Набайт, Мансурі та Кфаркела, також розташованих на півдні Лівану.

Армія оборони Ізраїлю також повідомила про ураження 10 вересня "осередку терористів, які виходили з військової структури в районі Хула на півдні Лівану".

У ЦАХАЛ оприлюднили відео ударів по цілях "Хезболли" в районах Хула, Набайт та Мансурі у Лівані.