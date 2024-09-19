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Ізраїльська авіація вдарила по оперативниках "Хезболли" на півдні Лівану

Четвер 19 вересня 2024 03:24
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Ізраїльська авіація вдарила по оперативниках "Хезболли" на півдні Лівану Фото: авіація ЦАХАЛ вдарила по терористах "Хезболли" у Лівані (commons.wikimedia.org)
Автор: Валерій Савицький

У середу, 18 вересня, ізраїльські винищувачі вдарили по будівлях на півдні Лівану, де перебували оперативники "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку армії оборони Ізраїлю в соцмережі Х.

Зазначається, що удари було завдано по району Джеббайн на півдні Лівану. Окремі авіаудари були завдані по ракетній установці та іншим будівлям, які використовували терористи у Халті, Кафр-Кілі, Одайсе та Чамі.

Ізраїльська армія оприлюднив кадри ударів.

Крім того, за даними ЦАХАЛу, ввечері у середу в районі гори Хермон були випущені близько 10 ракет, які вразили відкриті території.

Впродовж 18 вересня з Лівану по північних районах Ізраїлю випустили понад 40 ракет.

Загострення між Ізраїлем та Ліваном

З осені минулого року, коли почалася війна між у Секторі Газа, бойовики угруповання "Хезболла" регулярно обстрілюють північні райони Ізраїлю. Ізраїльтяни атакують об'єкти ісламістів у відповідь.

Так, нещодавно ЦАХАЛ атакувала завод з виробництва зброї і командний центр угруповання в Лівані.

17 та 18 вересня у Лівані масово вибухали пейджери, мобільні телефони та інші пристрої зв'язку людей, причетних до "Хезболли".

Ізраїль офіційно заявив про початок військової операції на півдні Лівану.

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Ізраїль Хезболла
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