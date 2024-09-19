Ізраїльська авіація вдарила по оперативниках "Хезболли" на півдні Лівану

Фото: авіація ЦАХАЛ вдарила по терористах "Хезболли" у Лівані (commons.wikimedia.org)

У середу, 18 вересня, ізраїльські винищувачі вдарили по будівлях на півдні Лівану, де перебували оперативники "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку армії оборони Ізраїлю в соцмережі Х.