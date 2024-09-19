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Израильская авиация ударила по оперативникам "Хезболлы" на юге Ливана

Четверг 19 сентября 2024 03:24
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Израильская авиация ударила по оперативникам "Хезболлы" на юге Ливана Фото: авиация ЦАХАЛ ударила по террористам "Хезболлы" в Ливане (commons.wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

В среду, 18 сентября, израильские истребители ударили по зданиям на юге Ливана, где находились оперативники "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу армии обороны Израиля в соцсети Х.

Отмечается, что удары были нанесены по району Джеббайн на юге Ливана. Отдельные авиаудары были нанесены по ракетной установке и другим зданиям, которые использовали террористы в Халте, Кафр-Кили, Одайсе и Чами.

Израильская армия обнародовал кадры ударов.

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, вечером в среду в районе горы Хермон было выпущено около 10 ракет, которые поразили открытые территории.

В течение 18 сентября из Ливана по северным районам Израиля выпустили более 40 ракет.

Обострение между Израилем и Ливаном

С осени прошлого года, когда началась война между в Секторе Газа, боевики группировки "Хезболла" регулярно обстреливают северные районы Израиля. Израильтяне атакуют объекты исламистов в ответ.

Так, недавно ЦАХАЛ атаковала завод по производству оружия и командный центр группировки в Ливане.

17 и 18 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры, мобильные телефоны и другие устройства связи людей, причастных к "Хезболле".

Израиль официально заявил о начале военной операции на юге Ливана.

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