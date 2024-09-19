Израильская авиация ударила по оперативникам "Хезболлы" на юге Ливана

В среду, 18 сентября, израильские истребители ударили по зданиям на юге Ливана, где находились оперативники "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу армии обороны Израиля в соцсети Х.

Отмечается, что удары были нанесены по району Джеббайн на юге Ливана. Отдельные авиаудары были нанесены по ракетной установке и другим зданиям, которые использовали террористы в Халте, Кафр-Кили, Одайсе и Чами.

Израильская армия обнародовал кадры ударов.

כוחות אוגדה 146 זיהו מוקדם יותר היום מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה פועלים במספר מבנים צבאיים של הארגון במרחב אל ג'יבין שבדרום לבנון.

בסגירת מעגל מהאוויר, מטוסי קרב תקפו את המבנים בהם פעלו המחבלים>> pic.twitter.com/TsD6f1syI4 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 18, 2024

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, вечером в среду в районе горы Хермон было выпущено около 10 ракет, которые поразили открытые территории.

В течение 18 сентября из Ливана по северным районам Израиля выпустили более 40 ракет.