США висунули звинувачення лідеру ХАМАС і бойовикам за бійню 7 жовтня в Ізраїлі, - AP

Мін'юст США висунув обвинувачення лідеру ХАМАС Ях'є Сінгвару та іншим бойовикам. Причиною став напад на Ізраїль, скоєний 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Зазначається, що це перша спроба американських правоохоронних органів офіційно виявити організаторів нападів.

Так, кримінальна справа з семи пунктів, подана до федерального суду Нью-Йорка, включає звинувачення в змові з метою надання матеріальної підтримки іноземної терористичній організації, змові з метою вбивства громадян США і змові з метою застосування зброї масової поразки, що спричинила смерть.

У справі також звинувачуються Іран та ліванську "Хезболлу". Їх підозрюють у наданні фінансової підтримки та зброї, включаючи ракети, які були використані під час нападу.

Вплив цієї справи може бути переважно символічним, враховуючи, що Синвар, як вважають, ховається в тунелях, а три з шести обвинувачених, зазначених у скарзі, за даними Міністерства юстиції, вже мертві.

Спочатку позов був поданий під грифом "таємно" у лютому, щоб дати США час спробувати взяти під варту тодішнього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію. Проте, документ було розсекречено у вівторок, за кілька тижнів після смерті Ханії та через інші події в регіоні.

"Звинувачення, висунуті сьогодні - це лише частина наших зусиль у боротьбі з усіма аспектами діяльності ХАМАС. Ці дії не будуть останніми", - заявив у відеозверненні генеральний прокурор Меррік Гарланд.

Кримінальні звинувачення пролунали в той момент, коли Білий дім заявив, що спільно з єгипетськими та катарськими колегами розробляє нову пропозицію про припинення вогню та угоду щодо звільнення заручників, щоб спробувати досягти угоди між Ізраїлем та ХАМАС та покласти край майже 11-місячній війні у Газі.

Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що немає жодних підстав вважати, що звинувачення вплинуть на перебіг переговорів.

Крім того, видання AP нагадало заяву представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі. Він сказав, що нещодавні "страти" шести заручників, включаючи одного американця, Херша Голдберга-Поліна (які скоїв ХАМАС), "наголошують на почуття терміновості" переговорів.