В Ізраїлі значно збільшилася кількість постраждалих через удари ХАМАС

Кількість постраждалих в Ізраїлі внаслідок вторгнення та обстрілів бойовиків ХАМАС збільшилася. Поранення отримали щонайменше 1864 особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 19 осіб перебувають у важкому стані, ще 326 - важко поранені.
Крім того, за даними ЗМІ, в Ізраїлі вважаються безвісти зниклими 750 осіб.
Поки Ізраїль не надає нову інформацію про кількість загиблих. Проте армія оборони підтвердила загибель 26 військовослужбовців.
Своєю чергою у Секторі Гази заявляють про щонайменше 256 загиблих палестинців. Ще 1800 осіб отримали поранення.
Зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Газу. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС.
Вночі Ізраїль та ХАМАС обмінялися ракетними ударами. Також угруповування "Хезболла" вдарило по півночі Ізраїля. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.
РБК-Україна стежить за ситуацією, про головні події цієї ночі - читайте у нашому матеріалі.
Більш детально про суть конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС можна дізнатися за посиланням.
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