В Ізраїлі збираються змінити главу МЗС: хто може стати новим міністром

Уряд Ізраїлю збирається затвердити заміну Елі Коена на Ісраеля Каца на посаді міністра закордонних справ у неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Це пов'язано з угодою про ротацію, підписаною минулого року, коли було сформовано уряд.

Коен, який обіймав посаду міністра закордонних справ із моменту складання присяги нинішнього уряду, змінить Каца на посаді міністра енергетики на два роки, а потім знову зміниться на останній рік строку повноважень уряду 2026 року.

Обидва міністри залишаться членами кабінету безпеки. Очікується, що вони поміняються ролями 1 січня.

Ісраель Кац

Ізраїльський політик і державний діяч. Міністр національної інфраструктури, енергетики та водопостачання (з 2022).

Раніше був міністром закордонних справ, міністром розвідки та атомної енергії, членом військово-політичного кабінету Ізраїлю, міністром сільського господарства і сільського розвитку Ізраїлю та міністром транспорту і безпеки дорожнього руху.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглись на територію Ізраїля. Терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних людей. Після цього Тель-Авів розпочав операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Ізраїлем й ХАМАСом розпочало тимчасове перемир'я для звільнення полонених, але бойові дії було відновлено вже 1 грудня через, як стверджує Тель-Авів, порушення умов з боку терористів.

Тим часом Джо Байден стверджує, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа. Зокрема Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала за вимогу припинення вогню.

Беньямін Нетаньяху запевняє в тому, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.