В Ізраїлі заявили, що ЦАХАЛ стане ще сильнішим після перемир'я з ХАМАС

Після завершення перемир'я Ізраїлю та ХАМАСу, ЦАХАЛ повернеться до бойових дій ще з більшою силою.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"У вас є кілька днів, ми повернемося до бойових дій, використаємо ту саму кількість сили та більше. Пам’ятайте, що поки ви організовуєтеся, відпочиваєте та розслідуєте, ворог також робить те саме", - заявив він звертаючись до ізраїльських військових.

За його словами, після завершення перемир'я Ізраїль спочатку використає по бойовиках ХАМАСу бомби ВПС, а потім снаряди танків і артилерії. І в завершення піхотні війська.

"Ми будемо битися по всій Газі", - сказав він.

Що передувало

Раніше сьогодні президент США Джо Байден висловив сподівання, що перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом буде продовжене.

До слова, ще 25 листопада голова Державної інформаційної служби Єгипту заявив про те, що Каїр отримав позитивні сигнали від усіх сторін щодо можливого продовження перемир'я в Секторі Газа на один-два дні.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що Ізраїль і ХАМАС можуть продовжити тимчасове припинення вогню в Газі, щоб дозволити звільнити більше заручників і полонених.

Звільнення заручників під час перемир'я

Ізраїль на тому тижні підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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