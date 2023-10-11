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У Ізраїлі заявили, що повідомлення про вторгнення безпілотників було помилковим

Ілюстративне фото: у Ізраїлі заявили, що повідомлення про вторгнення безпілотників було помилковим (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Повітряний простір Ізраїлю, куди могли вторгнутися безпілотники з боку кордону з Ліваном, не був порушений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Як повідомили у Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), в середу ввечері, 11 жовтня, 

 Поки що незрозуміло, що стало причиною помилки, і ЦАХАЛ розслідує інцидент.

Нагадаємо, раніше у ЦАХАЛ повідомили про загрозу вторгнення безпілотників з боку кордону з Ліваном.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати і викрадати військових та мирних жителів.

Ізраїльські військові відповіли атаками по місцях дислокації бойовиків на території сектору Газа.

При цьому терористи з ліванської воєнізованої групи "Хезболла" підтримали дії ХАМАС. Вони вже обстрілювали територію Ізраїлю кілька разів.

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