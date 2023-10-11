У Ізраїлі заявили, що повідомлення про вторгнення безпілотників було помилковим

Повітряний простір Ізраїлю, куди могли вторгнутися безпілотники з боку кордону з Ліваном, не був порушений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Як повідомили у Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), в середу ввечері, 11 жовтня,
Поки що незрозуміло, що стало причиною помилки, і ЦАХАЛ розслідує інцидент.
Нагадаємо, раніше у ЦАХАЛ повідомили про загрозу вторгнення безпілотників з боку кордону з Ліваном.
Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати і викрадати військових та мирних жителів.
Ізраїльські військові відповіли атаками по місцях дислокації бойовиків на території сектору Газа.
При цьому терористи з ліванської воєнізованої групи "Хезболла" підтримали дії ХАМАС. Вони вже обстрілювали територію Ізраїлю кілька разів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.