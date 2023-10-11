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В Израиле заявили, что сообщение о вторжении беспилотников было ошибочным

Иллюстративное фото: в Израиле заявили, что сообщение о вторжении беспилотников было ошибочным (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Воздушное пространство Израиля, куда могли вторгнуться беспилотники со стороны границы с Ливаном, не было нарушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в среду вечером, 11 октября,

Пока непонятно, что явилось причиной ошибки, и ЦАХАЛ расследует инцидент.

Напомним, ранее в ЦАХАЛ сообщили об угрозе вторжения беспилотников со стороны границы с Ливаном.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать и угонять военных и мирных жителей.

Израильские военные ответили атаками по местам дислокации боевиков на территории сектора Газа.

При этом террористы из ливанской военизированной группы "Хезболла" поддержали действия ХАМАСа. Они уже обстреливали территорию Израиля несколько раз.

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ИзраильСектор ГазаЛиван