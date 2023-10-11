В Израиле заявили, что сообщение о вторжении беспилотников было ошибочным

Как сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в среду вечером, 11 октября,

Пока непонятно, что явилось причиной ошибки, и ЦАХАЛ расследует инцидент.

Напомним, ранее в ЦАХАЛ сообщили об угрозе вторжения беспилотников со стороны границы с Ливаном.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать и угонять военных и мирных жителей.

Израильские военные ответили атаками по местам дислокации боевиков на территории сектора Газа.

При этом террористы из ливанской военизированной группы "Хезболла" поддержали действия ХАМАСа. Они уже обстреливали территорию Израиля несколько раз.

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