В Ізраїлі заявили, що ХАМАС захопив "заручників і військовополонених"

"Є заручники та військовополонені, яких захопив ХАМАС. Є також загиблі серед солдатів ЦАХАЛу. У нас поки що немає точної цифри - ми перебуваємо в стані війни", - сказав Хагарі.

Позиція ХАМАС

Тим часом заступник голови ХАМАСу Салех аль-Арурі заявив, що угруповання захопило "велику кількість" ізраїльтян. За його словами, серед них є "старші офіцери".

Проте ці заяви не були підтверджені або перевірені Ізраїлем.

Ситуація в Ізраїлі

Нагадаємо, сьогодні бойовики Сектору Гази ХАМАС атакували Ізраїль. В Тель-Авіві заявили про "готовність до війни".

Все, що відомо про ранкову атаку Сектору Гази на територію Ізраїля можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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