В Израиле заявили, что ХАМАС захватил "заложников и военнопленных"

Боевики преступной группировки ХАМАС, вторгшись на территорию Израиля, захватили "заложников и военнопленных".
Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Есть заложники и военнопленные, которых захватил ХАМАС. Есть также погибшие среди солдат ЦАХАЛа. У нас пока нет точной цифры - мы находимся в состоянии войны", - сказал Хагари.
Тем временем заместитель председателя ХАМАСа Салех аль-Арури заявил, что группировка захватила "большое количество" израильтян. По его словам, среди них есть "старшие офицеры".
Однако эти заявления не были подтверждены или проверены Израилем.
Напомним, сегодня боевики Сектора Газа ХАМАС атаковали Израиль. В Тель-Авиве заявили о "готовности к войне".
Все, что известно об утренней атаке Сектора Газа на территорию Израиля, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.