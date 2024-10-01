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В Ізраїлі заявили, що "довгострокової окупації" Лівану не буде, - CNN

Вівторок 01 жовтня 2024 05:26
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В Ізраїлі заявили, що "довгострокової окупації" Лівану не буде, - CNN Фото: ізраїльські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїльська сторона наголошує, що армія проводить обмежену операцію у Лівані. Вона не передбачає наміру тривалого перебування ізраїльських сил на території півдня Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У розмові з американськими журналістами високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що "жодної довгострокової окупації південного Лівану не буде", й Єрусалим не планує тривалу військову присутність у цій країні.

У публікації CNN йдеться, що Єрусалим докладає зусиль, щоб охарактеризувати наземну операцію в південному Лівані як обмежену за масштабом.

Натомість ізраїльські офіційні особи відмовляються розкрити часові рамки даної операції у Лівані.

Також ізраїльські чиновники наразі не повідомляють, як глибоко війська ЦАХАЛ увійдуть на територію Лівану.

Операція Ізраїлю в Лівані

Нагадаємо, 30 вересня в Ізраїлі заявили, що сили ЦАХАЛ створили закриту військову зону на півночі країни біля кордону з Ліваном.

Пізніше представник Армії оборони Ізраїлю закликав жителів передмістя Бейруту евакуюватися, й анонсував атаки по об'єктах організації "Хезболла". У ніч проти 1 жовтня стало відомо, що ізраїльська авіація завдала ударів по "стратегічних" об'єктах "Хезболли" у передмісті ліванської столиці.

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю цієї ночі заявили, що війська ЦАХАЛ розпочали наземні рейди на півдні Лівану в рамках операції проти "Хезболли". Вказувалося, що сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у цьому районі.

Також напередодні у Держдепі заявили, що Ізраїль попередив Штати про "обмежену наземну операцію" на території Лівану.

Додамо, вночі у Лівані розповіли, що по південному передмісті Бейрута було завдано щонайменше шість авіаударів. Й через обстріли були зруйновані кілька будинків.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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