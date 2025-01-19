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В Израиле призвали возвращать следующих заложников военной силой

Воскресенье 19 января 2025 21:44
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В Израиле призвали возвращать следующих заложников военной силой Фото: к применению силы призвал министр нацбезопасности Бен Гвир (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье в силу вступило соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. Первых трех израильтян уже вернули, однако один из противников документа призвал, чтобы возвращение следующих людей было осущетсвлены военной силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание пишет, что крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, выступил с заявлением, в котором приветствовал возвращение на родину трех израильских заложников. Это случилось после того, как он проголосовал против соглашения, которое и обеспечило освобождение людей. Более того, в знак протеста он сегодня подал в отставку.

При этом, несмотря на приветствие освобождения заложников, следующих лиц он призвал освобождать военной силой.

"Мы рады и взволнованы вашим возвращением и ждем возвращения оставшихся заложников - посредством применения (военной - ред.) силы, прекращения поставок топлива (в Газу - ред.) и прекращения потока гуманитарной помощи - а не путем капитуляции", - написал Бен Гвир в соцсети Х.

Напомним, на освобождение заложников уже отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал эти сутки и события "невероятно трогательным днем".

"Я знаю, мы все знаем, что они прошли через ад, они идут из тьмы к свету, они действительно выходят из рабства ради свободы. Этот момент был достигнут благодаря жертве и храбрости наших героических бойцов... это большой момент, эмоциональный момент. Большой день", - заявил Нетаньяху.

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