В Ізраїлі відкривається вже другий онлайн-банк, - Bloomberg

Як пише видання, наразі Центральний банк Ізраїлю надав початкове регуляторне схвалення Esh Bank Israel. Це дозволяє йому розпочати роботу протягом наступних 1,5 року. Тобто налаштувати і завершити механічну, операційну та регуляторну підготовку, необхідну для початку діяльності банку.

"Згідно з бізнес-пропозицією, наданою ізраїльському регулятору, банк буде повністю цифровим, не матиме фізичних відділень і працюватиме за допомогою внутрішньої фінансової технології", - підкреслює Bloomberg.

Очікується, що банк очолить Шмуель Хаузер, колишній голова Управління цінних паперів Ізраїлю, а от співзасновником його є Нір Зук з уже згаданого фінтех-гіганта кібербезпеки, що може стати запорукою безризикованої роботи банку на будь-якому ринку капіталів.

Видання нагадує, що це другий такий банк в Ізраїлі. У січні торік One Zero Digital Bank отримав остаточне схвалення регуляторних органів для повної банківської ліцензії, ставши першим інноваційним ізраїльським банком за 43 роки. Контролює банк співзасновник ізраїльської компанії з виробництва автономних транспортних засобів Mobileye Inc. Амнон Шашуа.