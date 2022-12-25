В Ізраїлі відкривається вже другий онлайн-банк, - Bloomberg

В Ізраїлі відкривається другий цифровий банк у країні, до створення якого причетна компанія Palo Alto Networks Inc., що спеціалізується на кібербезпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, наразі Центральний банк Ізраїлю надав початкове регуляторне схвалення Esh Bank Israel. Це дозволяє йому розпочати роботу протягом наступних 1,5 року. Тобто налаштувати і завершити механічну, операційну та регуляторну підготовку, необхідну для початку діяльності банку.
"Згідно з бізнес-пропозицією, наданою ізраїльському регулятору, банк буде повністю цифровим, не матиме фізичних відділень і працюватиме за допомогою внутрішньої фінансової технології", - підкреслює Bloomberg.
Очікується, що банк очолить Шмуель Хаузер, колишній голова Управління цінних паперів Ізраїлю, а от співзасновником його є Нір Зук з уже згаданого фінтех-гіганта кібербезпеки, що може стати запорукою безризикованої роботи банку на будь-якому ринку капіталів.
Видання нагадує, що це другий такий банк в Ізраїлі. У січні торік One Zero Digital Bank отримав остаточне схвалення регуляторних органів для повної банківської ліцензії, ставши першим інноваційним ізраїльським банком за 43 роки. Контролює банк співзасновник ізраїльської компанії з виробництва автономних транспортних засобів Mobileye Inc. Амнон Шашуа.
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