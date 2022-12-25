UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ізраїлі відкривається вже другий онлайн-банк, - Bloomberg

Фото: в Ізраїлі відкривається другий цифровий банк, який вже одержав ліцензію (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В Ізраїлі відкривається другий цифровий банк у країні, до створення якого причетна компанія Palo Alto Networks Inc., що спеціалізується на кібербезпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, наразі Центральний банк Ізраїлю надав початкове регуляторне схвалення Esh Bank Israel. Це дозволяє йому розпочати роботу протягом наступних 1,5 року. Тобто налаштувати і завершити механічну, операційну та регуляторну підготовку, необхідну для початку діяльності банку.

"Згідно з бізнес-пропозицією, наданою ізраїльському регулятору, банк буде повністю цифровим, не матиме фізичних відділень і працюватиме за допомогою внутрішньої фінансової технології", - підкреслює Bloomberg.

Очікується, що банк очолить Шмуель Хаузер, колишній голова Управління цінних паперів Ізраїлю, а от співзасновником його є Нір Зук з уже згаданого фінтех-гіганта кібербезпеки, що може стати запорукою безризикованої роботи банку на будь-якому ринку капіталів.

Видання нагадує, що це другий такий банк в Ізраїлі. У січні торік One Zero Digital Bank отримав остаточне схвалення регуляторних органів для повної банківської ліцензії, ставши першим інноваційним ізраїльським банком за 43 роки. Контролює банк співзасновник ізраїльської компанії з виробництва автономних транспортних засобів Mobileye Inc. Амнон Шашуа.

Днями РБК-Україна повідомляло, що українські банки різко збільшили прибуток.

Крім того, нещодавно ми писали, що найбільший банк Данії Danske Bank визнав себе винним у шахрайстві проти банків США, зокрема у проведенні багатомільярдної схеми доступу до американської фінансової системи.

У листопаді ми зазначали, що один з найбільших цифрових банків України - Monobank - призупинить роботу у зв'язку із підготовкою до блекауту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
банкиMonobankБанківська система