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В Израиле открывается уже второй онлайн-банк, - Bloomberg

Фото: в Израиле открывается второй цифровой банк, уже получивший лицензию (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Израиле открывается второй цифровой банк в стране, к созданию которого причастна компания Palo Alto Networks Inc., специализирующаяся на кибербезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Центральный банк Израиля предоставил первоначальное регуляторное одобрение Esh Bank Israel. Это позволяет ему начать работу в течение следующих 1,5 лет. То есть настроить и завершить механическую, операционную и регуляторную подготовку, необходимую для начала деятельности банка.

"Согласно бизнес-предложению, предоставленному израильскому регулятору, банк будет полностью цифровым, не будет иметь физических отделений и будет работать с помощью внутренней финансовой технологии", - подчеркивает Bloomberg.

Ожидается, что банк возглавит Шмуэль Хаузер, бывший глава Управления ценных бумаг Израиля, а вот соучредителем его является Нир Зук из упомянутого финтех-гиганта кибербезопасности, который может стать залогом безрискованной работы банка на любом рынке капиталов.

Издание напоминает, что это второй банк в Израиле. В январе 2009 года One Zero Digital Bank получил окончательное одобрение регуляторных органов для полной банковской лицензии, став первым инновационным израильским банком за 43 года. Контролирует банк соучредитель израильской компании по производству автономных транспортных средств Mobileye Inc. Амнон Шашуа.

На днях РБК-Украина сообщало, что украинские банки резко увеличили прибыль.

Кроме того, недавно мы писали, что крупнейший банк Дании Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве против банков США, в частности в проведении многомиллиардной схемы доступа к американской финансовой системе.

В ноябре мы отмечали, что один из крупнейших цифровых банков Украины - Monobank - приостановит работу в связи с подготовкой к блэкауту.

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