UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ізраїлі тисячі людей вийшли на мітинги проти нової судової реформи Нетаньяху

Фото: в Ізраїлі тисячі людей вийшли на мітинги проти судової реформи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на мітинги проти судової реформи нового уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, яка загрожує демократичній системі стримувань та противаг міністрів з боку судів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зміни у законодавстві, за словами уряду, необхідні для припинення зловживань з боку суддів. Вони викликали сильний опір з боку юристів та підприємців, збільшивши політичні розбіжності в ізраїльському суспільстві.

Протестувальники заявляють, що на карту буде поставлено майбутнє ізраїльської демократії, якщо уряд вдасться прийняти нову судову реформу. Згідно з планами уряду, новий пакет законів посилить політичний контроль над призначенням суддів та обмежить повноваження Верховного суду щодо скасування рішень уряду чи законів Кнесету.

"Вони хочуть перетворити нас на диктатуру, вони хочуть знищити демократію. Вони хочуть знищити судову владу, без судової влади немає демократичної країни", - заявив голова ізраїльської колегії адвокатів Аві Чимі.

Раніше ми писали, що новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен ухвалив пропозицію свого українського колеги Дмитра Кулеби відвідати Україну.

Також повідомлялося, що, за інформацією The New York Times, США погодили постачання артилерійських снарядів в Україну зі складів в Ізраїлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльНетаньяху