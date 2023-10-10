В Ізраїлі розшукали ще сімох українців, а 150 не можуть виїхати з Сектору Газа, - МЗС

Українські дипломати розшукали в Ізраїлі ще сімох наших громадян, але 150 не можуть виїхати з Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що загалом за три доби оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень наших громадян.

За словами Ніколенка, за минулу добу наші дипломати розшукали сімох українців на півдні Ізраїлю, які до цього часу вважалися зниклими. Зараз вони перебувають в безпеці.

Наше посольство також допомогло шести родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі.

До того ж, дипломати зараз займаються українським хлопчиком, який був врятований в зоні бойових дій. Йому надається медичне лікування, психологічна підтримка і готується його повернення в Україну до родичів.

"Що стосується українців загиблих чи постраждалих. Ми мамо підтверджену інформацію про двох українок. Ситуація більше не змінилася. Ми маємо інформацію про можливу загибель ще 3 українців: двоє на території Ізраїлю, один на території Сектора Газу. Але ця інформація наразі не підтверджена", - сказав спікер.

Ніколенко також розповів про українців, які звернулися до оперативного штабу у зв'язку з неможливістю залишити Ізраїль через скасування авіарейсів. За його словами, йдеться про близько 300 громадян на території Ізраїлю. А також 150 українців в Секторі Газа, які заявили про своє бажання виїхати з анклаву.

Шляхи евакуації

У МЗС також розповіли, як українці можуть покинути територію Ізраїлю.

Перший шлях - це аеропорт Бен-Гуріона. Попри скасування авіарейсів деякі компанії продовжують літати з Ізраїля. Тому громадянам радять перевіряти можливість залишити країну комерційними авіалініями. Така можливість зберігається.

Паралельно оперативний штаб та інші причетні відомства України опрацьовують інші альтернативні шляхи допомоги нашим громадянам залишити країну. Всі опції зараз пропрацьовуються. Як тільки будуть відповідні рішення - громадян будуть повідомляти.

Ніколенко зазначив, що дипломати вже зафіксували контакти українців, які звернулися до посольства. Щойно буде інформація, то вони отримають відповідні інструкції.

При цьому, за його словами, трохи складнішою є ситуація в Секторі Газа. Там тривають активні бойові дії. Тому будь-який процес вивезення громадян може відбуватися за умови відповідної безпеки, якої там наразі немає.

Українці в Ізраїлі

Після нападу 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль в МЗС України підтвердили, що дві громадянки нашої держави загинули внаслідок бойових дій.

При цьому українським дипломатам вдалося евакуювали неповнолітнього хлопчика із міста Сдерот. Він отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС.

Водночас з'явилась інформація про можливу загибель ще кількох українців в районі Сектора Гази.

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