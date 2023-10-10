В Израиле разыскали еще семерых украинцев, а 150 не могут выехать из Сектора Газа, - МИД

Украинские дипломаты разыскали в Израиле еще семерых наших граждан, но 150 не могут выехать из Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что всего за трое суток оперативный штаб МИД, созданный для помощи украинцам в Израиле, обработал более 700 обращений наших граждан.

По словам Николенко, за прошедшие сутки наши дипломаты разыскали семерых украинцев на юге Израиля, которые до этого считались пропавшими без вести. Сейчас они находятся в безопасности.

Наше посольство также помогло шести семьям найти временное жилье в Израиле.

К тому же, дипломаты сейчас занимаются украинским мальчиком, которого спасли в зоне боевых действий. Ему предоставляется медицинское лечение, психологическая поддержка и готовится его возвращение в Украину к родственникам.

"Что касается украинцев погибших или пострадавших. У нас есть подтвержденная информация о двух украинках. Ситуация больше не изменилась. У нас есть информация о возможной гибели еще 3 украинцев: двое на территории Израиля, один на территории Сектора Газа. Но эта информация пока не подтверждена", - сказал спикер.

Николенко также рассказал об украинцах, которые обратились в оперативный штаб в связи с невозможностью покинуть Израиль из-за отмены авиарейсов. По его словам, речь идет об около 300 гражданах на территории Израиля. А также 150 украинцев в Секторе Газа, которые заявили о своем желании уехать из анклава.

Пути эвакуации

В МИД также рассказали, как украинцы могут покинуть территорию Израиля.

Первый путь - это аэропорт Бен-Гуриона. Несмотря на отмену авиарейсов некоторые компании продолжают летать из Израиля. Поэтому гражданам советуют проверять возможность покинуть страну коммерческими авиалиниями. Такая возможность сохраняется.

Параллельно оперативный штаб и другие причастные ведомства Украины прорабатывают другие альтернативные пути помощи нашим гражданам покинуть страну. Все опции сейчас прорабатываются. Как только будут соответствующие решения - граждан будут сообщать.

Николенко отметил, что дипломаты уже зафиксировали контакты украинцев, которые обратились в посольство. Как только будет информация, то они получат соответствующие инструкции.

При этом, по его словам, немного сложнее ситуация в Секторе Газа. Там продолжаются активные боевые действия. Поэтому любой процесс вывоза граждан может происходить при условии соответствующей безопасности, которой там пока нет.

Украинцы в Израиле

После нападения 7 октября террористов ХАМАС на Израиль в МИД Украины подтвердили, что две гражданки нашего государства погибли в результате боевых действий.

При этом украинским дипломатам удалось эвакуировать несовершеннолетнего мальчика из города Сдерот. Он получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС.

В то же время появилась информация о возможной гибели еще нескольких украинцев в районе Сектора Газа.

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